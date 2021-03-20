Повышение пенсионного возраста для женщин с 1 апреля

Очередной этап проведения пенсионной реформы будет внедрен с 1 апреля 2021 года. В Украине повысят пенсионный возраст для женщин, а также проведут перерасчет размера выплат для работающих пенсионеров.

В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст и пересчитают выплаты

Согласно закону «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании», с 1 апреля 2021 г женщины, которые родились до 1 апреля 1961 г выйдут на пенсию в возрасте 59,5 лет. Женщины, родившиеся после указанной даты, право уйти на заслуженный отдых получат только по достижению 60 лет.

Внедряемый с 1 апреля 2021 г этап пенсионной реформы также предполагает проведение перерасчета пенсионных выплат для работающих пенсионеров. По достижению 2-летнего дополнительного стажа им будут не только увеличивать размер пенсии, но и начислять прибавку за дополнительный страховой стаж в размере 2% прожиточного минимума, что составит 35,3 гривны.

В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст и пересчитают выплаты

На 2% повысят также и размер пенсии. К примеру, если размер пенсионных выплат работающего пенсионера составляет 3500 гривен, то при наличии 24 месяцев дополнительного стажа, его пенсия увеличится на 70 гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

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