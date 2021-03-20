Шевченковский райсуд Киева арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"

Имущество передано в управление АРМА с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Шевченковский райсуд Киева арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"
Фото: пресслужба СБУ

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО “Мотор Сич”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", - говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Государственное предприятие АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отметили в СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Инвесторы предприятия при этом получат компенсации.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов (позже сумма иска увеличилась до 3,6 миллиарда долларов). В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно договору между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ, с целью сохранения вещественных доказательств, акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

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