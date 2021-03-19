Суд постановил передать арестованные акции "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По материалам СБУ , Шевченковским районным судом г. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях.

Отмечается, что акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РоSSии.

"Решением суда права передаются в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" НАК "Нафтогаз Украины". Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - сообщили в СБУ .

Напомним, 6 марта в Славянске ПАО "Донецкоблгаз" осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" от газоснабжения. Это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла. Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яру, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго".

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза".

В апреле прошлого года сообщалось, что топ-менеджмент "Донецкоблгаза" уличили в растрате газа на 1,7 млрд гривень. Предприятия потребляли газ бесплатно, а долги перенаправили на счета жителей области.

В феврале 2018 года на тот момент глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в отказе подавать газ через готовый газопровод жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.