Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel

Китайская металлургическая компания Jingye Group, которая в начале 2020 г. приобрела британские активы обанкротившейся British Steel, сообщила, что в течение текущего года вложит 100 млн. ф.ст. (около 140 млн долл.) в модернизацию предприятий компании.



Как сообщает Jingye, основными целями инвестиционных проектов станут повышение эффективности производственных мощностей и снижение выбросов углекислого газа и уровня загрязнения окружающей среды.



В частности, в 2021 г. на заводах British Steel будет введена в эксплуатацию новая МНЛЗ, внедрена система контроля эмиссии вредных веществ, установлено оборудование по предварительному подогреву металлолома. Это даст возможность повысить энергоэффективность производства и снизить затраты.



