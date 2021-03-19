Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel

Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel

Китайская металлургическая компания Jingye Group, которая в начале 2020 г. приобрела британские активы обанкротившейся British Steel, сообщила, что в течение текущего года вложит 100 млн. ф.ст. (около 140 млн долл.) в модернизацию предприятий компании.

Как сообщает Jingye, основными целями инвестиционных проектов станут повышение эффективности производственных мощностей и снижение выбросов углекислого газа и уровня загрязнения окружающей среды.

В частности, в 2021 г. на заводах British Steel будет введена в эксплуатацию новая МНЛЗ, внедрена система контроля эмиссии вредных веществ, установлено оборудование по предварительному подогреву металлолома. Это даст возможность повысить энергоэффективность производства и снизить затраты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Казино в центре Харькова появится в отеле ЯрославскогоКазино в центре Харькова появится в отеле Ярославского
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Блок рекламы


Похожие новости
В Британии правительство призывают спасти Liberty SteelВ Британии правительство призывают спасти Liberty Steel
Минэнерго допускает подорожание горючего из-за прекращения поставок Proton Energy Group S.AМинэнерго допускает подорожание горючего из-за прекращения поставок Proton Energy Group S.A
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в КонгоКитайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
Liberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковкиLiberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковки
Вьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печьВьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печь
Китайская промышленность показала рост на 35%Китайская промышленность показала рост на 35%
Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в ВеликобританииLiberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании
Китайская Sinopec увеличит производство спиральношовных трубКитайская Sinopec увеличит производство спиральношовных труб
Nippon Steel намерена закрыть пятую часть метмощностейNippon Steel намерена закрыть пятую часть метмощностей
Ant Group заставят работать с критикуемыми Джеком Ма госбанкамиAnt Group заставят работать с критикуемыми Джеком Ма госбанками
Последние новости
Подгружаем последние новости