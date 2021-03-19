В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%

На 2021 год в Казахстане запланирован рост индекса физического объёма (ИФО) обрабатывающей промышленности на 5,8% к 2020 году.



Для чёрной металлургии, в частности, установлен уровень ИФО в 105%, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



"Ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17%, проката - на 19%. В текущем году Казахстан запустит 6 проектов, которые позволят увеличить объёмы производства ферросплавов, строительной арматуры, стальных сварных труб, по переработке железной и марганцевой руды. Для обеспечения запланированных показателей роста будет разработан регуляторный механизм, обеспечивающий загрузку предприятий сырьём. До 2025 года будет завершена модернизация основных технических мощностей "ArcelorMittal Темиртау" с доведением объема производства до 4 млн. тонн стали в год, сумма инвестиций составит 1,3 трлн. тг", - говорится в сообщении.



По цветной металлургии плановый показатель на 2021 год установлен на уровне 104,5%. Ожидается, что производство цинка увеличится на 18,6%, свинца - на 18,8%, медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%.