Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро

Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро

Специалисты Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) подсчитали: в сфере грузовых перевозок в Украине необходимо в течение ближайших 5 лет решить проблему вагонов с превышенным нормативным сроком эксплуатации. В общем 72 590 единиц требуют замены, то есть 12-15 тыс. ежегодно.

Экономический эффект от развития транспортного машиностроения в Украине – минус десятки миллионов евро в одном проекте, который "ушел" китайским подрядчикам.

Большая программа транспортного машиностроения в Украине дала бы прирост ВВП на 2,3% и около 15 000 рабочих мест в вагоностроении и более 30 000 - в смежных отраслях.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) заявил, что последовательно поддерживает национального производителя и неоднократно обращал внимание правительства и местных администраций на необходимость предоставления прозрачного и обоснованного приоритета в тендерах отечественным компаниям и товарам.

По словам УСПП, это позволит обновить городской и коммунальный транспорт, междугородную инфраструктуру, загрузив мощности отечественных машиностроительных предприятий, производящих автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда метро и комплектующие к ним.

УСПП проанализировал последние тендеры, проведенные в Украине по совместному проекту с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт", и отметил большой интерес к украинскому рынку иностранных компаний из Турции, Беларуси, Китая, Польши.

"На практике они занижают цену для участия в украинских тендерах, обходя отечественных производителей. Это возможно за счет содействия их правительств, ведь в указанных странах нет аналогий украинскому закону "О государственной поддержке", который по факту значительно ограничивает саму возможность такой поддержки", - рассказали в УСПП.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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