Рада приняла антиколлекторский закон, запрещающий шантажировать должников

Верховная Рада на внеочередном заседании 19 марта приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов.

"За" проголосовали 274 парламентария.

Теперь так называемые коллекторы по закону не смогут использовать технику агрессивного дозвона.

Коллекторам запрещается:

совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, других лиц (далее - должник), а также которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, использовать угрозы, шантаж, осуществлять незаконные или неправомерные действия и/или оскорблять личное достоинство потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя и/или других лиц;

вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят для потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя в случае невыполнения условий договора;

по собственной инициативе взаимодействовать с должником в период с 20 часов до 8:00;

взаимодействовать с должником общим числом более двух раз в сутки, кроме случаев его согласия на взаимодействие чаще. При этом взаимодействие с помощью средств связи считается состоявшимся, если в результате такого взаимодействия лицу передана информация о размере просроченной задолженности (размер кредита, проценты за пользование кредитом, комиссии и другие платежи, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита), размер неустойки и других платежей, взимаемых при неисполнении обязательства по договору или закону;

скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется уведомление должнику, а также о почтовом адресе или адресе электронной почты, с которого направляется сообщение, или об отправителе почтового или электронного сообщения;

использовать функцию (сервис) автоматического дозвона до потребителя в течение более 60 минут в сутки

использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу, а также размещать на конвертах или сообщениях сведения, прямо или косвенно указывающие на наличие задолженности, использовать надписи «исполнительный документ», «решение о взыскании»,«уведомление о выселении» и т.д., а также использовать названия органов государственной власти и лиц, осуществляющих полномочия в сфере принудительного исполнения решений (государственные исполнители, частные исполнители и т.д.)

любым образом сообщать третьим лицам о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с третьими лицами таким образом, что последним станет или может стать известна информация о задолженности потребителя требовать от близких лиц должника принять на себя обязательства по просроченной задолженности, если иное не предусмотрено договором или законом;

требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или договором;

по собственной инициативе любым образом взаимодействовать с потребителем, если он письменно путем предоставления всех подтверждающих и надлежащим образом оформленных документов сообщил, что его интересы при урегулировании просроченной задолженности представляет его представитель.

Напомним, в первом чтении Рада приняла данный законопроект 27 января.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2133 о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности. Законопроект запрещал унижать, оскорблять, угрожать, запугивать должников. Впрочем, документ прошел только одно слушание.