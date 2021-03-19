Более 60% сливочного масла в Украине - подделка

Исследования показали, что около 62% всего произведенного в Украине сливочного масла является фальсификатом. Производители стараются реализовать такой продукт в определенных точках продаж, чтобы снизить риски быть оштрафованными.

Фальсифицированное сливочное масло, как рассказал руководитель Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий, по виду и на вкус отличить от настоящего практически невозможно.

«Пищевая промышленность не стоит на месте. К примеру, сейчас в фальсификат не обязательно кладут пальмовые жиры, как принято считать. Жиры в купленном масле могут быть и животного происхождения, но не молочные, как нужно. Потому, если хотите уберечься от подделок, лучше покупать сливочное масло проверенных торговых марок, которые ранее не были замешаны в фальсификате продукта», – рекомендует Валентин Безрукий.

Эксперт отметил, что чаще всего производители реализуют фальсификат на ярмарках и рынках, в небольших магазинах. А вот в супермаркеты стараются поставлять качественный продукт, поскольку в крупных торговых сетях, считает Безрукий, их могут оштрафовать.

Не стоит также ориентироваться на стоимость сливочного масла, поскольку производители давно поняли, что потребители отказываются от покупки дешевых спредов в пользу качественного сливочного масла. По этой причине, сегодня подделка и натуральный продукт будут стоить одинаково дорого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине участились случаи продажи фальсифицированного кофе. Как не купить подделку?