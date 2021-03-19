Более 60% сливочного масла в Украине - подделка

Исследования показали, что около 62% всего произведенного в Украине сливочного масла является фальсификатом. Производители стараются реализовать такой продукт в определенных точках продаж, чтобы снизить риски быть оштрафованными.

В Украине фальсифицированное сливочное масло реализуют в определенных точках продаж

Фальсифицированное сливочное масло, как рассказал руководитель Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий, по виду и на вкус отличить от настоящего практически невозможно.

«Пищевая промышленность не стоит на месте. К примеру, сейчас в фальсификат не обязательно кладут пальмовые жиры, как принято считать. Жиры в купленном масле могут быть и животного происхождения, но не молочные, как нужно. Потому, если хотите уберечься от подделок, лучше покупать сливочное масло проверенных торговых марок, которые ранее не были замешаны в фальсификате продукта», – рекомендует Валентин Безрукий.

В Украине фальсифицированное сливочное масло реализуют в определенных точках продаж

Эксперт отметил, что чаще всего производители реализуют фальсификат на ярмарках и рынках, в небольших магазинах. А вот в супермаркеты стараются поставлять качественный продукт, поскольку в крупных торговых сетях, считает Безрукий, их могут оштрафовать.

Не стоит также ориентироваться на стоимость сливочного масла, поскольку производители давно поняли, что потребители отказываются от покупки дешевых спредов в пользу качественного сливочного масла. По этой причине, сегодня подделка и натуральный продукт будут стоить одинаково дорого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине участились случаи продажи фальсифицированного кофе. Как не купить подделку?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Казино в центре Харькова появится в отеле ЯрославскогоКазино в центре Харькова появится в отеле Ярославского
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Блок рекламы


Похожие новости
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
Абромавичюс покупает крупный агрохолдинг в УкраинеАбромавичюс покупает крупный агрохолдинг в Украине
Укрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отраслиУкрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отрасли
Тарифы на электроэнергию в Украине: что изменится в апрелеТарифы на электроэнергию в Украине: что изменится в апреле
Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардовИнвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардов
Администрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - BloombergАдминистрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - Bloomberg
В Украине возобновляет работу комиссия по присвоению звезд гостиницамВ Украине возобновляет работу комиссия по присвоению звезд гостиницам
Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства праваГлавное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права
В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)
Пандемия не помеха: 93% заробитчан не планируют работать в УкраинеПандемия не помеха: 93% заробитчан не планируют работать в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости