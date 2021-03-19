Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог

Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог

Областные государственные администрации могут обратиться в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за кредитами на строительство и ремонт дорог местного значения. Об этом глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил на форуме "Управление местными дорогами", передает Укринформ.

"Сейчас, чтобы не тратить время, так же как делаем мы, нужно работать с ЕБРР. ЕБРР кредитует областные государственные администрации, те изменения, которые вносились в Бюджетный кодекс, подходят банку, устраивают его. Раньше не кредитовали именно потому, что не хватало этих вещей... Есть кредиты на 10-15 лет, которые намного дешевле, легко обслуживать", – сказал А.Кубраков.

По его словам, ЕБРР готов кредитовать 5 или 6 областей.

"Поэтому я всех призываю (обращаться к ЕБРР, – ред.) – кто первый добежит до них, с кем будет им удобнее работать", – сказал А.Кубраков.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития готов предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне, пилотные проекты планируется запустить в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщали ранее в Минфине.

В частности, ЕБРР может предоставить кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро – на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04-10 "Днепр - Магдалиновка - Котовка" и Т-04-29 "Станция Верхнеднепровск - Верховцево - Божедаровка").

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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