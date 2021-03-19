Бывший завод "Трансмаш" в Кривом Роге выставили на приватизацию

На аукцион выставлен один из самых масштабных объектов малой приватизации.

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию имущество бывшего завода "Трансмаш" на Коломойцевской улице в Кривом Роге.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

"На аукцион выставлен один из самых масштабных объектов малой приватизации. Объект приватизации состоит из зданий и сооружений общей площадью 45 968,5 м?. Инвестор получит в собственность главный корпус предприятия, склады, гаражи, сварочную лабораторию и другие помещения бывшего завода" , - говорится в сообщении.

Стартовая цена завода - 75,6 млн гривен.

На "Трансмаше" ранее изготавливали железнодорожные вагоны и ремонтировали подвижной состав.

В 2020 году государственное предприятие было ликвидировано, а его имущество перешло созданному под приватизацию структурному подразделению ГП "Управление делами Фонда государственного имущества Украины".

Аукцион по продаже имущества бывшего завода "Трансмаш" состоится 7 апреля.