Крупный швейцарский банк пострадал из-за непорядочности партнера по финтеху

Подозрительные сделки с британским финтех-стартапом Greensill Capital нанесли одному из крупнейших банков Швейцарии не только репутационный урон, но и стали причиной его крупного финансового ущерба. Об этом пишет psm7.com.

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Что произошло с Credit Suisse

Уполномоченные лица швейцарского Credit Suisse заявили Reuters, что в ближайшие дни в банке будет проведено расследование сотрудниками регулирующих органов в связи с его коммерческими сделками с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital.

Пристальное внимание следователей в первую очередь будет обращено на подразделение по управлению активами Credit Suisse. По этой причине банк намерен пересмотреть структуру работы данного подразделения.

На днях его новым главой был назначен Ульрих Кернер, который заявил, что подразделение будет выделено из структуры Credit Suisse в автономную организацию. Тем не менее она сохранит деловые связи с банком. Анонсированные изменения в корпоративной структуре Credit Suisse вступят в силу 1 апреля.

Что повлечет за собой банкротство Greensill Capital

В настоящее время банк вместе со своим подразделением по управлению активами несет крупные финансовые потери на сумму более $10 млрд из-за серии коммерческих сделок с британским финтех-стартапом Greensill Capital.

8 марта представителями Greensill было подано заявление в Регистрационную палату Великобритании о защите от кредиторов. Фактически это означает начало процесса банкротства. Эксперты уверены, что неплатежеспособность компании вызовет проблемы у целого ряда ее партнеров, в числе которых не только Credit Suisse, но и SoftBank, а также государственные фонды правительств Британии и Германии.