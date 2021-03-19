В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel

Как сообщает BBC News, правительство Великобритании должно вмешаться, чтобы спасти Liberty Steel, заявил теневой бизнес-секретарь Эд Милибэнд. По его мнению, ситуация "срочная и тревожная", и ничего не должно быть исключено, включая национализацию, чтобы сохранить тысячи рабочих мест в ключевой стратегической отрасли.



"Это критически важные рабочие места для сообществ по всей стране", - сказал он.



Liberty владеет 12 сталелитейными заводами в Великобритании, в том числе в Ротерхэме, Мазервелле и Ньюпорте, на которых работают 5000 человек.



Г-н Милибэнд сказал Би-би-си, что заводы являются "важной частью нашей стратегической инфраструктуры, имеют решающее значение для аэрокосмического сектора и автомобилестроения. Будем надеяться, что Liberty Steel сможет найти необходимое рефинансирование, но правительству нужен план B, чтобы убедиться в этом. что бы ни случилось, эти рабочие места сохранятся".



Крах основного финансового спонсора компании, Greensill Capital, на прошлой неделе вызвал серьезные опасения по поводу будущего этих рабочих мест.



