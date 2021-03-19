В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel

В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel

Как сообщает BBC News, правительство Великобритании должно вмешаться, чтобы спасти Liberty Steel, заявил теневой бизнес-секретарь Эд Милибэнд. По его мнению, ситуация "срочная и тревожная", и ничего не должно быть исключено, включая национализацию, чтобы сохранить тысячи рабочих мест в ключевой стратегической отрасли.

то критически важные рабочие места для сообществ по всей стране", - сказал он.

Liberty владеет 12 сталелитейными заводами в Великобритании, в том числе в Ротерхэме, Мазервелле и Ньюпорте, на которых работают 5000 человек.

Г-н Милибэнд сказал Би-би-си, что заводы являются "важной частью нашей стратегической инфраструктуры, имеют решающее значение для аэрокосмического сектора и автомобилестроения. Будем надеяться, что Liberty Steel сможет найти необходимое рефинансирование, но правительству нужен план B, чтобы убедиться в этом. что бы ни случилось, эти рабочие места сохранятся".

Крах основного финансового спонсора компании, Greensill Capital, на прошлой неделе вызвал серьезные опасения по поводу будущего этих рабочих мест.

МинПром по материалам МеталлТорг

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