Сталевары Китая ждут падения цен на руду

Сталевары Китая ждут падения цен на руду

Китайские сталелитейщики прогнозируют хороший второй квартал на фоне сохранения высокого спроса и ожидают, что цены на сырье упадут с недавних пиков по мере уменьшения дефицита предложения, сообщила Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) в четверг.

Участники семинара, организованного CISA, ожидают, что в период с апреля по июнь произойдет резкий рост активности в строительной отрасли Китая, ключевом потребителе стали, а также все больше производителей будут стремиться накапливать запасы стальной продукции.

Китайские сталелитейные заводы увеличили производство на 13% в годовом исчислении в первые два месяца 2021 года, сделав ставку на высокий спрос в строительстве и обрабатывающей промышленности в предстоящий пиковый сезон, хотя заоблачные цены на сырье в значительной степени снизили рентабельность.

Сталелитейная промышленность должна обратить внимание на то, смогут ли ее клиенты по переработке металла переложить высокую стоимость металла на своих собственных клиентов, поскольку это напрямую повлияет на спрос, заявили в CISA.

Пользователи стали, например производители бытовой техники, уже подняли цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку.

Фьючерсы на железную руду в Китае выросли на 2,5% до 1089 юаней (167,35 долл.) за тонну в четверг, что недалеко от рекордного пика в 1185 юаней, достигнутого 3 марта из-за опасений по поводу предложения. Кокс подскочил на 2,5%, хотя сейчас это на 23% ниже рекордного уровня, зафиксированного 6 января после роста на 67% в 2020 году.

По мере улучшения фундаментальных показателей "цены на железную руду могут упасть с высоких уровней, а цены на кокс, как ожидается, вернутся в разумные пределы", - заявили в CISA, не вдаваясь в подробности.

МинПром по материалам Steelland

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