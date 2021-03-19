За день состояние топ-10 богатейших мира сократилось на $23 миллиарда

Самый богатый бизнесмен мира по версии Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос, остался на первом месте, но его состояние тоже по итогам четверга заметно упало — на $5,7 млрд до $178,1 млрд. Акции Amazon в четверг подешевели на 3,44%.

Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа сократилось на $2,3 млрд, а у Сергея Брина — на $2,2 млрд. Теперь капитал Пейджа оценивается в $88,6 млрд, Брина — в $86 млрд. Пейдж уступил седьмую строчку в рейтинге сооснователю Oracle Ларри Эллисону (минус 0,$17 млн, до $90,2 млрд).

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял за сутки $1,9 млрд, теперь его состояние оценивается в $101,7 млрд.

Причины

Как отметил финансовый аналитик «Минфина» Михаил Федоров, на торгах, 18 марта, в четверг, американский фондовый рынок резко развернулся в сторону снижения. Наибольшие потери понес технологический индекс Nasdaq, упав по итогам дня на 3%. Индекс S&P 500 снизился на 1,48%, до 3915 пункта.

Основной причиной падения рынка стало то, что доходность на казначейские облигации США снова начала расти. По эталонным 10-ти летним облигациям она выросла до уровня 1,73%, тогда, как днем ранее, она составляла 1,65% годовых.