За день состояние топ-10 богатейших мира сократилось на $23 миллиарда
Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд.
Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд. Об этом следует из данных
Кто сумел нарастить состояние
Из топ-10 миллиардеров по итогам дня состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета — на $0,5 млрд, до $96,5 млрд.
Потери миллиардеров
Самое большое снижение капитала за сутки — у гендиректора Tesla Илона Маска: на $9,9 млрд (5,77%) до $162,1 млрд. Акции Tesla в четверг просели на 6,9% до $653,16 за бумагу. Маск повторно скатился на третью строчку рейтинга Forbes.
Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на $0,5 млрд до $162,6 млрд.
Самый богатый бизнесмен мира по версии Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос, остался на первом месте, но его состояние тоже по итогам четверга заметно упало — на $5,7 млрд до $178,1 млрд. Акции Amazon в четверг подешевели на 3,44%.
Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа сократилось на $2,3 млрд, а у Сергея Брина — на $2,2 млрд. Теперь капитал Пейджа оценивается в $88,6 млрд, Брина — в $86 млрд. Пейдж уступил седьмую строчку в рейтинге сооснователю Oracle Ларри Эллисону (минус 0,$17 млн, до $90,2 млрд).
Гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял за сутки $1,9 млрд, теперь его состояние оценивается в $101,7 млрд.
Причины
Как отметил финансовый аналитик «Минфина» Михаил Федоров, на торгах, 18 марта, в четверг, американский фондовый рынок резко развернулся в сторону снижения. Наибольшие потери понес технологический индекс Nasdaq, упав по итогам дня на 3%. Индекс S&P 500 снизился на 1,48%, до 3915 пункта.
Основной причиной падения рынка стало то, что доходность на казначейские облигации США снова начала расти. По эталонным 10-ти летним облигациям она выросла до уровня 1,73%, тогда, как днем ранее, она составляла 1,65% годовых.
Заявление ФРС о том, что регулятор не планирует повышение ставок до 2023 года, даже несмотря на выросшие инфляционные ожидания, смогло поддержать рост фондового рынка США, но недолго.