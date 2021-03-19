Нормативы НБУ нарушают 9 банков. Список

По состоянию на 1 марта 2021 года требования Нацбанка нарушали 9 финучреждений. Их показатели не соответствовали четырем параметрам, связанным с кредитованием и валютной позицией. Это следует из данных, обнародованных регулятором.

Нормативы НБУ нарушают 9 банков. Список
Фото: flickr.com

В одни руки

Н7 — норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (кредитование в одни руки) нарушали 3 банка.

При максимально допустимом значении этого параметра в 25%:

  • У Проминвестбанка он превышал 82%,
  • Сбербанка — 50%
  • Индустриалбанка — 49%.

В целом по банковской системе значение этого параметра на начало марта немного превышало 20%.

Проминвест уже практически свернул деятельность и остается на рынке формально. «Дочка» роSSийского Сбербанка продолжает сокращать активность на отечественном рынке. Оба банка находятся под санкциями СНБО.

Опасные связи

Н9 — норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами — нарушали 4 финучреждения.

При максимально допустимом значении этого показателя также в 25%:

  • У Первого инвестиционного банка оно было вдвое больше — 52%,
  • У Юнекс Банка превышало 28%,
  • У Мегабанка — 27,5%
  • У банка «Земельный Капитал» — 26,7%.

В целом по системе Н9 на начало марта составлял 3,6%.

Валютная позиция

Л13 — лимит длинной валютной позиции банка, рассчитывается как отношение превышения валютных активов над валютными обязательствами к регулятивному капиталу. Нормативное значение — не более 10%.

На 1 марта данный норматив нарушали, в том числе крупнейшие госбанки:

  • Ощадбанк — почти 130%
  • Проминвестбанк — 114,6
  • Приватбанк — 95,7
  • Индустриалбанк — 12,3

Л13?2 — лимит короткой валютной позиции банка. Рассчитывается как отношение превышения валютных обязательств над валютными активами к регулятивному капиталу. Нормативное значение — также не более 10%.

Этот норматив на начало марта нарушал только Проминвестбанк — 110,4%.

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