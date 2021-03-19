Нормативы НБУ нарушают 9 банков. Список
По состоянию на 1 марта 2021 года требования Нацбанка нарушали 9 финучреждений. Их показатели не соответствовали четырем параметрам, связанным с кредитованием и валютной позицией. Это следует из данных, обнародованных регулятором.
В одни руки
Н7 — норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (кредитование в одни руки) нарушали 3 банка.
При максимально допустимом значении этого параметра в 25%:
- У Проминвестбанка он превышал 82%,
- Сбербанка — 50%
- Индустриалбанка — 49%.
В целом по банковской системе значение этого параметра на начало марта немного превышало 20%.
Проминвест уже практически свернул деятельность и остается на рынке формально. «Дочка» роSSийского Сбербанка продолжает сокращать активность на отечественном рынке. Оба банка находятся под санкциями СНБО.
Опасные связи
Н9 — норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами — нарушали 4 финучреждения.
При максимально допустимом значении этого показателя также в 25%:
- У Первого инвестиционного банка оно было вдвое больше — 52%,
- У Юнекс Банка превышало 28%,
- У Мегабанка — 27,5%
- У банка «Земельный Капитал» — 26,7%.
В целом по системе Н9 на начало марта составлял 3,6%.
Валютная позиция
Л13 — лимит длинной валютной позиции банка, рассчитывается как отношение превышения валютных активов над валютными обязательствами к регулятивному капиталу. Нормативное значение — не более 10%.
На 1 марта данный норматив нарушали, в том числе крупнейшие госбанки:
- Ощадбанк — почти 130%
- Проминвестбанк — 114,6
- Приватбанк — 95,7
- Индустриалбанк — 12,3
Л13?2 — лимит короткой валютной позиции банка. Рассчитывается как отношение превышения валютных обязательств над валютными активами к регулятивному капиталу. Нормативное значение — также не более 10%.
Этот норматив на начало марта нарушал только Проминвестбанк — 110,4%.