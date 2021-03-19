Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предлагает создать в Украине замкнутый цикл производства титана. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил во время поездки в ??Запорожскую область, передает пресс-служба министерства.



"У нас есть стратегическое видение перспектив титановой отрасли. Считаю, что сегодня мы должны работать над созданием замкнутого производственного цикла – от добычи сырья до производства готовой продукции. Управленческим решением может стать отдельный холдинг в составе Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), Института титана, ПАО "Сумыхимпром" и ряда других структур. Нужен единый центр управления, а следовательно, единая производственная и финансовая политика", – сказал О.Уруский.



По его словам, ЗТМК имеет потенциальные возможности, чтобы стать таким центром управления.



"Однако это будет нелегкий путь, который потребует инвестиций и финансовой помощи, в частности, от иностранных партнеров", – добавил вице-премьер.



"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки. До последнего времени ЗТМК контролировали структуры Дмитрия Фирташа, которые до сих пор осуществляют оперативное управление государственным "Сумыхимпромом".



