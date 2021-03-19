Volkswagen стала самой дорогой немецкой компанией

Volkswagen стала самой дорогой публичной компанией Германии, обойдя производителя программного обеспечения SAP SE. Об этом пишет investing.com со ссылкой на Reuters.

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Торги на бирже

В среду, 17 марта, акции предприятия выросли на 15,83%, привилегированные — на 11,04%, а капитализация достигла 140 млрд евро. При этом рыночная стоимость SAP снизилась до 127 млрд евро.

«Последний раз Volkswagen возглавлял немецкий индекс DAX шесть лет назад, незадолго до того, как компания столкнулась со скандалом из-за занижения сведений о выбросах в атмосферу автомобилями концерна», — говорится в сообщении.

Компания подорожала на фоне роста уверенности инвесторов в том, что немецкий концерн сможет обойти Tesla, став мировым лидером на рынке электромобилей, сообщает Bloomberg.

О таких планах заявил на этой неделе генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс. Компания также планирует инвестировать в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.

Предыстория

Всего в этом году акции Volkswagen поднялись на 80%, а привилегированные — на 50%.

Также отмечается, что Volkswagen увеличит количество работников в направлении разработки программного обеспечения до 10 тыс. человек, что сделает автопроизводителя одной из крупнейших технологических компаний Европы после SAP.