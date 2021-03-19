Volkswagen стала самой дорогой немецкой компанией

Volkswagen стала самой дорогой публичной компанией Германии, обойдя производителя программного обеспечения SAP SE. Об этом пишет investing.com со ссылкой на Reuters.

Volkswagen стала самой дорогой немецкой компанией
Фото: dailysabah.com

Торги на бирже

В среду, 17 марта, акции предприятия выросли на 15,83%, привилегированные — на 11,04%, а капитализация достигла 140 млрд евро. При этом рыночная стоимость SAP снизилась до 127 млрд евро.

«Последний раз Volkswagen возглавлял немецкий индекс DAX шесть лет назад, незадолго до того, как компания столкнулась со скандалом из-за занижения сведений о выбросах в атмосферу автомобилями концерна», — говорится в сообщении.

Компания подорожала на фоне роста уверенности инвесторов в том, что немецкий концерн сможет обойти Tesla, став мировым лидером на рынке электромобилей, сообщает Bloomberg.

О таких планах заявил на этой неделе генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс. Компания также планирует инвестировать в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.

Предыстория

Всего в этом году акции Volkswagen поднялись на 80%, а привилегированные — на 50%.

Также отмечается, что Volkswagen увеличит количество работников в направлении разработки программного обеспечения до 10 тыс. человек, что сделает автопроизводителя одной из крупнейших технологических компаний Европы после SAP.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Платежный сервис Stripe стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долиныПлатежный сервис Stripe стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины
Членом правления Ощадбанка стала Елена МалинскаяЧленом правления Ощадбанка стала Елена Малинская
Суд приостановил покупку украинского спиртзавода молдавской компаниейСуд приостановил покупку украинского спиртзавода молдавской компанией
Украина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - МинэкономикиУкраина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - Минэкономики
Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угляПортугалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Шведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 годаШведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 года
Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit SuisseРубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse
Anglo American заявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 годуAnglo American заявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году
ЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во ЛьвовеЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во Львове
УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компанииУГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании
Последние новости
Подгружаем последние новости