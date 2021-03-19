СБУ заблокировала масштабную схему завладения средствами граждан ЕС

В Киеве Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мошеннических call-центров, которые играя роль «известных брокерских компаний», обещали клиентам получение сверхприбыли. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Как работала схема

Противоправную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. Они звонили гражданам Евросоюза и других стран от имени «известных брокерских компаний» и предлагали заработать на торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники «гарантировали» клиентам получение сверхприбыли в короткие сроки. После получения денег присваивали их и блокировали вкладчиков.

Кроме того, дельцы предлагали вкладчикам за «комиссионные» вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, фигуранты прерывали связь с клиентом.

Во время обысков по месту жительства участников группировки и на территории call-центров правоохранители изъяли более 2 млн гривен, серверное оборудование, флэш-носители и документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.