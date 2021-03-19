ФОПы получат по 8 тысяч карантинных: названы условия

ФОПы опять могут получить по 8 тысяч гривен от государства. Об этом заявили в Минэкономики. При этом уточнили, что такое решение пока не принято, но может быть рассмотрено.

ФОПам опять выдадут по 8 тысяч “карантинных“: кто может рассчитывать на помощь от государства

Украинские ФОПы могут рассчитывать на очередную выплату карантинных денег в том случае, если в стране настолько ухудшится эпидемиологическая ситуация, что придется вводить новый локдаун.

Пока же, хоть в Украине и началась третья волна эпидемии, однако ситуация не настолько тревожная, чтобы вводить локдаун. Пока лишь в отдельных регионах, вошедших в "красную" зону, наблюдаются некоторые ограничения, однако бизнес продолжает работать.

ФОПам опять выдадут по 8 тысяч “карантинных“: кто может рассчитывать на помощь от государства

Напомним, карантинные 8 тысяч начали выплачивать украинским предпринимателям в качестве государственной помощи в декабре прошлого года. Некоторым их выплатили уже в январе нынешнего, 2021, года. Регистрация ФОПов на выплаты продолжалась до 31 декабря.

Однако, несмотря на помощь от государства, ФОПы все равно вышли на майдан протестовать против январского локдауна. Кстати, во время локдауна многие предприниматели не придерживались требований карантина. В частности, не соблюдали карантин и на лыжном курорте "Буковель", который впоследствии стал рассадником коронавируса на территории Западной Украины. Там тогда наблюдался огромный наплыв туристов не только из Украины, но и из соседних стран.


Марченко Любов, Тудей

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