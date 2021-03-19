Абромавичюс покупает крупный агрохолдинг в Украине

Шведская Lobiu Sala AB экс-гендиректора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса получила разрешение купить более 75% холдинга Agro Region Stockholm Holding. Такое решение 16 марта принял Антимонопольный комитет Украины, пишет liga.net.

Agro Region Stockholm Holding управляет в Украине ООО "Агро Регион Украина". По данным Clarity Project, СЕО украинской компании - жена Абромавичюса Екатерина Рыбаченко.

Как заявлял сам экс-глава "Укроборонпрома" два года назад в интервью ЭП, украинский Агро Регион владеет 38 000 га земли. Ему тогда принадлежало в ней 20%.

Бенефициаром "Агро Региона" указан швед Ларс Питер Элам Хоканссон. Он соучредитель и член правления международного инвестфонда East Capital. Ранее в East Capital работал Абромавичюс.

Согласно Единому госреестру деклараций, за 2019 год зарплата Екатерины Рыбаченко в Агро Регионе составила 39 млн грн.

ООО "Агро-Регион Украина" - крупный агрохолдинг, основанный в 2002 году. Занимается растениеводством и молочным животноводством. Владеет 40 000 га земли в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. На них компания производит 260 000 тонн зерновых и масличных культур в год. Штат компании - 500 человек.