"Нафтогаз" отстаивает в суде право Коболева на премию в размере 8 млн долларов

Верховный суд Украины разрешил рассмотреть иск компании "Нафтогаз Украина" к Госаудитслужбе по поводу ее решения о неправомерности выдачи главе компании премии в размере 228,8 миллиона гривен. Госаудитслужба признала премию, которую получил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев, нарушением законодательства и потребовала вернуть деньги.

Однако дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Он должен рассмотреть встречные претензии "Нафтогаза" к Госаудитслужбе.

Как считают в "Нафтогазе", решение об уплате премии топ-менедменту компании, включая и Андрея Коболева, принимает наблюдательный совет, и только он вправе решать сколько кому заплатить. При этом аудиторы, проверявшие их предприятие, решили, что руководство "Нафтогаза" должно получать выплаты (включая и поощрения) на основе постановления Кабмина, которое регламентирует оплату труда руководителей госпредприятий и коммунальных предприятий.

К тому же, по мнению "Нафтогаза", Госаудитслужба выдвинула требования "устранить нарушения законодательства", при этом, не конкретизировав, как это сделать, и на основании каких законов.

При этом Госаудитслужба требовала, чтобы "Нафтогаз" вернул государству более 72 миллиардов гривен.