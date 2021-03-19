В 2021 году украинская экономика вырастет на 5,3% - Dragon Capital

По прогнозам инвестиционной компании Dragon Capital, рост валового внутреннего продукта в текущем году составит 5,3%.



Об этом генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала сказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".



"Мы ожидаем достаточно большого экономического роста в этом году - 5,3%", - сказал Фиала, передает Укринформ.



По словам Фиалы, внешняя конъюнктура достаточно благоприятна для нашей страны, а цены и спрос на продукцию, которую экспортирует Украина, высокие. Единственное, что создает риски для Украины, - это промедление о сотрудничестве с Международным валютным фондом.



Кроме того, Фиала отметил, что приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году, скорее всего, составит $3 млрд.