С начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионов
С начала 2021 года от игорного бизнеса в государственный бюджет поступило 215,98 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Госказначейство.
Поступления в бюджет
Всего с начала года поступления в госбюджет от игорного бизнеса по состоянию на 16 марта состоят из двух частей:
- налоги, уплаченные компаниями-организаторами государственных лотерей — более 14,38 млн грн;
- лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей — 201,6 млн грн.
Что было раньше
Как разъяснили в Госказначействе, в прошлом году налоги на доход и на прибыль от предприятий, занимающихся лотереями, относились к общему фонду государственного бюджета 2020 года.
Одновременно в соответствии с законом о бюджете 2021 года плата за лицензии на азартные игры и налоги от организаторов лотерей являются доходами специального фонда бюджета 2021 года.
В 2020 году государственный бюджет получил 88,5 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей от субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи.
Напомним
14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.
2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).