С начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионов

С начала 2021 года от игорного бизнеса в государственный бюджет поступило 215,98 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Госказначейство.

Фото: money.comments.ua

Поступления в бюджет

Всего с начала года поступления в госбюджет от игорного бизнеса по состоянию на 16 марта состоят из двух частей:

налоги, уплаченные компаниями-организаторами государственных лотерей — более 14,38 млн грн;

лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей — 201,6 млн грн.

Что было раньше

Как разъяснили в Госказначействе, в прошлом году налоги на доход и на прибыль от предприятий, занимающихся лотереями, относились к общему фонду государственного бюджета 2020 года.

Одновременно в соответствии с законом о бюджете 2021 года плата за лицензии на азартные игры и налоги от организаторов лотерей являются доходами специального фонда бюджета 2021 года.

В 2020 году государственный бюджет получил 88,5 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей от субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи.

Напомним

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).