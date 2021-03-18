ФГВФЛ планирует вдвое увеличить гарантированную сумму по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в 2021 году повысить гарантированную сумму возмещения вкладчикам до 400 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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«Запрос украинцев на повышение гарантированной суммы возмещения — понятный и экономически обоснован, ведь последний раз она увеличивалась еще в 2012 году. Фонд, осознавая потребности вкладчиков, инициирует начало поэтапного повышения. Первый шаг мы планируем сделать уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое — до 400 тыс. грн», — сказала финиректор Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Нужненко.

Что нужно сделать

Она отметила, что для этого нужно решить ключевой для Фонда вопрос — провести реструктуризацию долгов, которые остались в наследство от банковского кризиса 2014 гг.

Утверждение программы реструктуризации, повышения суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на Ощадбанк — единственный пакет законопроектов, принятие которого откроет путь к качественным изменениям системы гарантирования.

Напомним

Ранее «Минфин» провел опрос среди читателей относительно повышения гарантированной суммы возмещения по банковским депозитам. 95% участников опроса поддержали повышение.

Относительно того, какой должна быть гарантированная сумма, мнения разделились. За увеличение гарантий до европейской планки в 100 тыс. евро (33,1 млн грн по нынешнему курсу НБУ) высказалось 51,4% опрошенных.

Чуть меньше, 44% пользователей, считает необходимым увеличить сумму гарантий вдвое — до 400 тыс. грн.

Только 4,6% респондентов высказалось за то, чтобы Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплачивал клиентам обанкротившихся банков не более 200 тыс. грн, как это происходит сейчас.