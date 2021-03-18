Золото подешевело на фоне роста доходности госбондов США

Цены на золото перешли к снижению в четверг, отойдя от двухнедельного максимума из-за роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. Об этом пишет РБК.

Фото: finclub.net

Что повлияло

Спотовая цена на золото снизилась на 0,52%, до $1735,4 за тройскую унцию.

Доллар восстанавливается на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США на несколько базисных пунктов, сказала Жоржетт Бёль из ABN Amro. Укрепление доллара снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций среди держателей других валют.

Доходность десятилетних казначейских гособлигаций выросла до 1,74% впервые с января 2020 года.

Тем временем палладий подорожал на 1,64%, до $2610,75 за унцию, обновив максимум со 2 марта прошлого года после того, как «Норникель» во вторник понизил прогноз производства этого металла из-за подтопления двух крупных рудников в Сибири.

Серебро подешевело на 0,59%, до $26,18 за унцию. Цена на платину опустилась на 0,67%, до $1205 за унцию.

Что решили в ФРС

ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5%, а также повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%.

Прогноз по безработице в США — 4,5% в 2021 году, 3,9% в 2022-м и 3,5% в 2023-м. Средний долгосрочный прогноз — 4%.

В 2020 году ВВП США упал на 3,5% — рекордное падение с 1946 года. Тогда ВВП страны упал на 11,6%.

Регулятор сообщил о планах по продолжению выкупа активов на сумму от $120 млрд в месяц, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по занятости и инфляции.

«Развитие экономики будет в значительной мере зависеть от распространения коронавируса, в частности — от прогресса в вакцинации. Кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию. Это создает значительные риски для экономических перспектив», — говорится в заявлении ФРС.