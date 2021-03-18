Банк «Львов» подключился к BankID

В марте 2021 банк «Львов» присоединился к системе электронной дистанционной идентификации BankID Национального банка.

Банк «Львов» подключился к BankID

В марте 2021 года банк «Львов» присоединился к системе электронной дистанционной идентификации BankID Национального банка. Об этом говорится в сообщении НБУ в телеграм-канале.

Банк «Львов» стал 30 банком — абонентом системы BankID.

«С сегодняшнего дня клиенты нашего банка могут быстро идентифицироваться, чтобы получить справку о земельном участке или оформить субсидию и проголосовать на Общественном бюджете всего в несколько кликов со смартфона и/или компьютера», — отмечает менеджер банка Наталья Заремба.

Что такое BankID НБУ

Система BankID НБУ — это способ верификации граждан через украинские банки для расширения возможностей онлайн идентификации клиентов при пользовании цифровыми государственными и другими сервисами.

Идентификация через систему BankID НБУ является безопасной для пользователей, ведь их персональные данные не сохраняются, а передаются в зашифрованном виде в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Все данные защищены сертификатом шифрования и передаются через Систему BankID НБУ с наложением квалифицированной электронной подписи или квалифицированной электронной печати банка, передает информацию.

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