С начала года компании-пустышки привлекли в США $83,5 миллиарда

За три месяца с начала года SPAC-компании в США привлекли больше средств, чем за весь 2020 год, который называли рекордным по сборам для компаний без собственных активов. Об этом пишет Reuters.

С начала 2021 года SPAC-компании в США привлекли $83,5 млрд. За весь 2020-й этот показатель составил $83,4 млрд.

С начала года компании-пустышки привлекли в США $83,5 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

Что известно

Как свидетельствуют данные IPOScoop, на которые ссылается Reuters, SPAC-компании обошли и традиционные бизнесы, разместившиеся на бирже, — они получили в ходе листингов только $29,5 млрд.

Превзойти прошлогодний уровень компаниям-«пустышкам» помогло IPO Build Acquisition Corp на $200 млн, состоявшееся во вторник, 16 марта.

«Если бы в начале года мне сказали, что мы превысим показатели 2020 года еще до конца первого квартала, я бы в это не поверил. Это совершенно феноменально, и нет никаких признаков того, что рост остановится в ближайшее время», — сказал руководитель отдела долгосрочных стратегий UBS Карлос Альварес.

Сейчас свыше 400 SPAC-компаний с денежным средствами в объеме $131,1 млрд ищут бизнесы для слияния, пишет Reuters.

Что такое SPAC-компании

SPAC (special purpose acquisition company) — это специальные технические компании для слияния, которые торгуются на бирже. У них нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией.

Компания с реальным бизнесом впоследствии занимает место SPAC на бирже. Благодаря такой процедуре стартапы могут выйти на биржу по упрощенной схеме, минуя процедуру классического IPO. Как правило, SPAC ищет частную компанию около двух лет. Если за это время выгодную сделку найти не удается, SPAC возвращает деньги инвесторам.

Одной из самых известных компаний, вышедших на биржу с помощью SPAC, стала космическая фирма Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, которая начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2019 году.

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