ФРС США сохранила ставку. Прогноз по росту экономики пересмотрели

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), пишет РБК.

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Что решили в ФРС

ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5%, а также повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%.

Прогноз по безработице в США — 4,5% в 2021 году, 3,9% в 2022-м и 3,5% в 2023-м. Средний долгосрочный прогноз — 4%.

В 2020 году ВВП США упал на 3,5% — рекордное падение с 1946 года. Тогда ВВП страны упал на 11,6%.

Регулятор сообщил о планах по продолжению выкупа активов на сумму от $120 млрд в месяц, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по занятости и инфляции.

«Развитие экономики будет в значительной мере зависеть от распространения коронавируса, в частности — от прогресса в вакцинации. Кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию. Это создает значительные риски для экономических перспектив», — говорится в заявлении ФРС.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл на брифинге для журналистов заявил, что ФРС будет поддерживать экономику столько времени, сколько потребуется.

Следующее заседание ФРС намечено на 28 апреля.

Реакция индексов

Фондовый индекс Dow Jones прибавляет 0,4% после публикации итогов заседания ФРС, S&P 500 и Nasdaq теряют соответственно 0,1% и 0,4%.