Morgan Stanley разрешит клиентам инвестировать в биткоин-фонды

Morgan Stanley стал первым крупным банком в США, клиенты которого смогут инвестировать в биткоин-фонды. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ инвестиционного банка.

Morgan Stanley разрешит клиентам инвестировать в биткоин-фонды
Фото: biz.censor.net

Что известно

Согласно публикации, инвестиционный банк с активами на $4 трлн объявил своим финансовым консультантам во внутреннем уведомлении об открытии доступа к трем фондам, позволяющим владеть биткоином.

Два фонда принадлежат компании Galaxy Digital, третий является совместным предприятием FS Investments и NYDIG. В двух из них инвестиции принимаются от $25, а в одном из фондов Galaxy Digital — от $5 млн.

По словам источников, на этот шаг банк пошел после запросов клиентов о предоставлении доступа к криптовалюте.

В обозримом будущем работать с сервисом смогут только состоятельные клиенты Morgan Stanley, передавшие ему под управление по крайней мере $2 млн.

В банке объясняют это тем, что такие клиенты должны быть способны справляться с повышенными рисками инвестиций в криптовалюты. Для инвестиционных компаний минимальное ограничение составляет $5 млн. В обоих случаях счет должен быть старше шести месяцев. При этом Morgan Stanley не разрешит даже соответствующим требованиям клиентам вложить в биткоин больше 2,5% их капиталов.

Ожидается, что Morgan Stanley откроет сервис в следующем месяце, после того как его сотрудники пройдут необходимое обучение. Подразделение Morgan Stanley по обслуживанию состоятельных клиентов насчитывает 16?000 консультантов и $2,3 трлн в активах под управлением.

Достоверность этой информации подтвердил основатель Galaxy Digital Майк Новограц в Twitter. «Galaxy рада вступить в сотрудничество с Morgan Stanley, первым американским банком, предоставившим состоятельным клиентам доступ к биткоин-фондам», — написал он.

Предыстория

Ранее подразделение Morgan Stanley по обслуживанию состоятельных клиентов опубликовало заметку, в которой призвало их обратить внимание на криптовалюты как на развивающийся класс инвестиционных активов.

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