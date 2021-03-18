Американский лоукост и сервис заказа еды. Какие компании сегодня проводят IPO

17 марта на американском фондовом рынке начинаются торги акциями двух компаний: авиаперевозчика Sun Country Airlines Holdings и платформы для заказа и доставки еды Olo.

Американский лоукост и сервис заказа еды. Какие компании сегодня проводят IPO

Что известно о Sun Country Airlines

Компания занимается рейсовыми и чартерными авиаперевозками пассажиров, а также перевозкой грузов. Работает в основном на рынке США и Латинской Америки. Sun Country Airlines считается бюджетным перевозчиком.

Основана компания в 2017 году. Сейчас ее флот состоит из 31 пассажирского и 12 грузовых самолетов. Работает в ней более 1600 человек.

Во время IPO авиакомпания планирует разместить более 60 млн акций. Ценовой диапазон выхода на фондовый рынок — $21. Таким образом планируется привлечь $218 млн.

Капитализация лоукоста составляет $1,44 млрд. В кризисный прошлый год доход компании составил $145 млн, что на 58% меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года убытки авиаперевозчика составляли $4 млн.

Что известно об Olo

Olo в 2005 году основал Ной Грас — один из основателей Twitter. Компания предоставляет ресторанам программное обеспечение для заказа еды. Потенциальный рынок Olo оценивается в $7 млрд.

Сейчас капитализация Olo составляет $4,5 млрд. Доход за год составляет $80 млн, что на 127% больше, чем годом ранее. Прибыль в 2020 году составила $3 млн. Сотрудников в компании 433.

Во время IPO компания планирует разместить около 18 млн акций в ценовом диапазоне $20?22. Общий объем размещения составляет $450 млн.

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