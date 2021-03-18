Укрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отрасли
Прогнозируемый экспертами сырьевой кризис в смазочной отрасли набирает обороты. "Укрзализныця" не смогла закупить индустриальное масло на февральском тендере. Причина – заниженная ожидаемая стоимость по отношению к реальным на сегодня ценам на смазочную продукцию.
С начала 2021 года смазочную отрасль Украины лихорадит очередной кризис. Мировой спад производства топлива привел к дефициту базовых масел I и II группы и спровоцировал небывалое удорожание закупочных цен на базовое сырье. Фактически, к марту 2021 года цена взлетела на 70 % по отношению к октябрю 2020 года. Это привело к росту цен на готовую продукцию смазочной отрасли во всем мире.
Многие компании Украины уже столкнулись с реальностью возросшей цены на промышленное масло. Так, филиал "ЦОП" АО "Укрзализныця" объявил о повторном проведении тендеров на поставку 360 тонн масел по рамочным контрактам. Но поставщики, подписавшие с ней рамочные соглашения, не подали заявки на участие в конкурсах. Причиной срыва закупки, по данным сайта
При этом некоторые смазочные предприятия пытаются в сложившейся ситуации предлагать заниженную цену, а после победы полностью или частично срывают поставки, ведь дешевого сырья больше нет ни у кого. Например, такое предприятие, как "Хилл Корпорейшн Юкрейн" уже в 2021 году не выполнило обязательства по поставкам более 300 тонн индустриального масла. Хотя, по условиям соглашений, обязалось поставить продукцию по минимальной на сегодня цене в Украине.
Аномально низкая цена на смазочную продукцию в Украине сегодня – это практически гарантия срыва поставки. Ведь реальные индикаторы рынка смазочной отрасли на 1 марта 2021 года выглядят так:
|Украина
|Цена на
01.07. 2020
|Цена на
01. 10. 2020
|Цена на 01.02.2021
|Цена на
01.03 2021
|Индустриальное масло
|И-20
|22 000 грн./т
|28 000 грн./т
|36 000 грн./т
|42 000 грн./т
|И-40
|22 000 грн./т
|28 000 грн./т
|36 000 грн./т
|42 000 грн./т
|И-50
|25 000 грн./т
|29 000 грн./т
|38 000 грн./т
|44 000 грн./т
|Моторное масло
|М10Г2к
|28 000 грн./т
|30 000 грн./т
|39 000 грн./т
|45 000 грн./т
Наблюдаемый кризис на мировом нефтерынке пришелся именно на масла для промышленных целей. В основном их производят из базовых масел SN-150, SN-500. Изменения в цене этих компонентов выглядят так:
|Fob Black sea
|Цена на
01.07. 2020
|Цена на
01. 10. 2020
|Цена на 01.02.2021
|Цена на
01.03 2021
|SN 150
|366 $/т
|558 $/т
|840 $/т
|1 068 $/т
|SN 500
|390 $/т
|582 $/т
|948 $/т
|1 176 $/т
В ситуации, когда итоговая цена на смазочную продукцию за 10 месяцев выросла в два раза, всем предприятиям промышленного сектора приходится проявлять гибкость. Как быстро это поймут в "Укрзализныце" - покажет время.