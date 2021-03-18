За два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 раз

За два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 раз

Украина в январе-феврале 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 24,6 раза (на 1,38 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 58,5 млн кВт-ч

Согласно данным НЭК "Укрэнерго", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в 17,9 раза (на 990,6 млн кВт-ч) – до 58,5 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу и Молдову в январе-феврале не осуществлялись, тогда как в январе прошлого года по этим направлениям было экспортировано 299,9 млн кВт-ч и 88,6 млн кВт-ч соответственно.

Экспорт украинской электроэнергии в Беларусь и РФ в январе-феврале 2021 и 2020 годов также не осуществлялся.

Кроме того, Украина в январе-феврале 2021 года снизила импорт электроэнергии на 30% (на 333,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 777,5 млн кВт-ч. В том числе из Беларуси поставлено 452,1 млн кВт-ч, Словакии – 170,5 млн кВт-ч, РоSSии – 96,5 млн кВт-ч, Венгрии – 35,2 млн кВт-ч, Румынии – 23,2 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за два месяца из РФ импортировано 11,97 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,15 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Беларуси составили 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

МинПром по материалам uaprom.info

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