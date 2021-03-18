В деле Glusco назначили ряд эскпертиз

Сейчас изучаются документы, изъятые во время обысков.

В деле Glusco назначили ряд эскпертиз
Фото: Ліга

Служба безопасности Украины назначила ряд экспертиз по делу сети АЗС Glusco, на объектах которой на прошлой неделе прошли обыски.

Сейчас изучаются документы, изъятые во время обысков. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе СБУ.

"Идет следствие, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических и экспертизы качества", - сообщили в пресс-службе.

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает, как и политик - с бизнесменом.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. 11 марта на объектах Glusco провели многочисленные обыски.

Уголовное производство, в рамках которого прошли обыски, расследуется по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Сама сеть заправок "Глуско Ритейл" отрицает причастность к уклонению от уплаты налогов.

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