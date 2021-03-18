В Киеве разоблачили мошеннические call-центры, работавшие как "брокерские компании"

Злоумышленники обещали клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки.

В Киеве разоблачили мошеннические call-центры, работавшие как "брокерские компании"
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мошеннических call-центров, которые, играя роль "известных брокерских компаний", обещали клиентам получение сверхприбылей.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Противоправную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. Они звонили гражданам Евросоюза и других стран от имени "известных брокерских компаний" и предлагали заработать на торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения денег присваивали их и блокировали вкладчиков.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, дельцы предлагали вкладчикам за "комиссионные" вернуть потерянные инвестиции. Получив средства, фигуранты прерывали связь с клиентом.

Во время обысков по месту жительства участников группировки и на территории call-центров правоохранители изъяли более 2 млн гривен, серверное оборудование, флэш-носители и документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в феврале полиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
В магазине MOYO в Киеве майнили криптовалюту на витринных ноутбукахВ магазине MOYO в Киеве майнили криптовалюту на витринных ноутбуках
Во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 миллиарда гривенВо Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 миллиарда гривен
В Киеве увеличился спрос на аренду квартир: названы ценыВ Киеве увеличился спрос на аренду квартир: названы цены
Укрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в КиевеУкрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в Киеве
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Сколько стоит купить квартиру в КиевеСколько стоит купить квартиру в Киеве
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Двум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залыДвум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залы
В Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионовВ Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионов
Мошенническая схема онлайн-инвестиций. В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан (видео)Мошенническая схема онлайн-инвестиций. В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости