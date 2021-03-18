В Киеве разоблачили мошеннические call-центры, работавшие как "брокерские компании"

В Киеве Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мошеннических call-центров, которые, играя роль "известных брокерских компаний", обещали клиентам получение сверхприбылей.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Противоправную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. Они звонили гражданам Евросоюза и других стран от имени "известных брокерских компаний" и предлагали заработать на торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения денег присваивали их и блокировали вкладчиков.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, дельцы предлагали вкладчикам за "комиссионные" вернуть потерянные инвестиции. Получив средства, фигуранты прерывали связь с клиентом.

Во время обысков по месту жительства участников группировки и на территории call-центров правоохранители изъяли более 2 млн гривен, серверное оборудование, флэш-носители и документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в феврале полиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человек.