Codelco модернизирует обогатительный комбинат на севере Чили за 882 млн долл.

Codelco модернизирует обогатительный комбинат на севере Чили за 882 млн долл.

Региональные экологические органы выдали национальной компании Codelco разрешение на реализацию проекта по продлению срока эксплуатации медного рудника Radomiro Tomic в области Антофагаста на севере Чили.

Проект стоимостью 882 млн долл. предусматривает, в первую очередь, модернизацию обогатительного комбината. Благодаря внедрению технологии биовыщелачивания он сможет перерабатывать более бедные руды.

За счет этого функционирование рудника будет продлено на семь лет. Ранее Codelco планировала его закрытие в конце 2022 г. из-за исчерпания месторождения, но модернизация позволит предприятию проработать до 2030 г.

В 2020 г. на Radomiro Tomic было получено 261 тыс. т меди. В дальнейшем его производительность не должна существенно измениться.

Модернизация этого рудника представляет собой часть долгосрочной инвестиционной программы Codelco общим объемом 40 млрд долл., рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает реконструкцию ряда других объектов, функционирующих на протяжении многих десятилетий и освоение новых месторождений, благодаря чему компания сохранит лидирующие позиции на мировом рынке меди.

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