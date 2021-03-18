ВВП Украины в январе-феврале упал на 2,2%

Внутренний валовой продукт Украины в январе-феврале упал на 2,2%, но по итогам года ожидается рост экономики на 4,6%.

Об этом сказал министр Игорь Петрашко агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление замглавы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП .

"Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал - "минус" 3%, пока по результатам двух месяцев -"минус" 2,2%", - сказал Петрашко.

Этот прогноз учитывает риски дополнительных локдаунов. "Надеемся, что их не будет", - добавил министр.

Он напомнил, что в прошлом году правительство прогнозировало падение экономики на 4,8%, но по факту оно было меньше - только 4,2%.

"Если будет введен новый формат карантина, мы будем реагировать. Пока у нас отдельные карантинные зоны, то есть Украина, большинство областей работают. Но у нас все программы, наработанные в прошлом году, могут и будут применены в случае, если расширение ограничений будет продолжаться", - сказал также министр в рамках форума.