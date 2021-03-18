Банки начали требовать предоставить декларации о доходах

В Украине клиенты крупных банков начали получать требования о необходимости доказать законность получения денежных средств на счетах. В частности, граждан просят предоставить документы, подтверждающие доходы.

Юристы отмечают, что в Украине банки по закону не могут требовать от своих клиентов предоставить декларацию о доходах, поэтому пока требуют предъявить документы о проводимых операциях.

Тем не менее, банки вряд ли пойдут на отказ в обслуживании клиента, если ему показалось, что доходы и денежные операции на счету являются подозрительными. Для любого банка такое решение значительно повысит риски потери доверия со стороны общества. Отказать в обслуживании банка может лишь в том случае, если тот или иной клиент несет «неприемлемо высокий риск для обслуживания». Речь идет о подозрении отмывания денег преступным путем.

Запросы на предоставление документов, подтверждающих происхождение средств на счетах, отправляют не всем клиентам, а лишь тем, чьи финансовые обороты превышают установленный в банке «допустимый порог». В одних финучреждениях не потребуют справки о доходах при внесении на счет суммы от 50 000 гривен, а в других, этот «порог» может составлять 400 000 или даже 2 миллиона гривен.

Также банки мониторят счета, на которые регулярно поступают крупные суммы денег, при этом владелец счета не зарегистрирован как предприниматель и не предоставил справку о доходах. В этом случае банки потребуют объяснений.