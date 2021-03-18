Загрузка метмощностей в США приближается к отметке в 80%

Загрузка метмощностей в США приближается к отметке в 80%

Американское производство стали за неделю, окончанием на 13 марта 2021 г., составило 1,761 млн тонн, а производственные мощности использовались на 77.7%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI)

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,741,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 75.3%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 1.1% к прошлому году и рост на 0.3% к предыдущей неделе (1,755 млн тонн, 77.4%).



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