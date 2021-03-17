Иран произвел рекордный объем алюминиевых слитков

Иран произвел рекордный объем алюминиевых слитков

За 11 месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта 2020 - 19 февраля 2021) иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков - 404 950 тонн, сообщает Iran.ru.

Согласно последнему отчету, опубликованному Иранской организацией по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), объем производства зафиксирован на 63,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года, когда совокупный объем производства производителей составил 247 966 тонн.

На ведущего производителя - Иранскую алюминиевую компанию (IRALCO) приходилась самая высокая доля от общего объема производства - 170 422 тонны, что на 5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Financial Tribune.

МинПром по материалам МеталлТорг

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