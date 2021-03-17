В 2020 году количество новых предприятий сократилось на 20% и ФОП на 5% — исследование YouControl

В 2020 году в Украине зарегистрировалось почти 54 тыс. новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в доковидном 2019 году. Тогда начали работу более 67,5 тыс. новых предприятий. Такие данные зафиксированы в исследовании YouControl, обнародованном на сайте компании.

Фото: korrespondent.net

А вот прекратили существование лишь чуть более 10 тыс. предприятий, что на треть меньше, чем в 2019 году (более 15 тыс.). Это намного меньше, чем ожидалось в условиях пандемии коронавируса.

Больше всего юрлиц прекратили деятельность в Киеве — почти 1/5 часть всех закрытых предприятий.

Какой деятельностью занялись новые юрлица

Больше всего новых юрлиц избрали основным видом деятельности комплексное обслуживание жилищно-коммунальной сферы. Новых ЖЭКов, ОСМД и других обслуживающих фирм в Украине появилось почти 3,5 тыс.

После проведенной в 2016 году реформы сферы ЖКХ количество обслуживающих предприятий ежегодно уверенно держит лидерство среди вновь созданных юрлиц.

На втором месте по распространенности — неспециализированная оптовая торговля. Именно эта отрасль привлекла более 3,2 тыс. юрлиц.

В целом в различных отраслях оптовой торговли зарегистрировалась почти пятая часть всех компаний, открывшихся в 2020 году.

Какова ситуация с ФОП

У физических лиц-предпринимателей несколько иная ситуация. Аналитики системы из бизнес-разведки YouControl подсчитали, что в 2020 году начали свою работу более 247,5 тыс. ФОПов. Это лишь на 5% меньше, чем в 2019-м, когда их открылось почти 261,7 тыс.

Больше всего ФОПов зарегистрировалось в феврале прошлого года — более 31 тыс. А вот апрель — первый месяц после внедрения карантина — показал значительный спад: рискнули встать на бизнес-дорожку только 8549 человек. Это самый низкий показатель за последние четыре года. Однако исследование связывает с карантинными ограничениями лишь незначительное снижение количества зарегистрированных предпринимателей. Одновременно динамично добавили вес во время локдауна такие сервисы, как доставка.

Ожидания

Аналитики YouControl уверены: несмотря кризисность 2020 года говорить о кризисе среди малого предпринимательства пока рано — по состоянию на начало 2021 года в стране были активными более 1,9 млн ФОП. Это несколько меньше, чем 2 млн по состоянию на 2016-й, когда уже в следующем году количество малых предпринимателей снизилось из-за нововведений в законодательстве. Впрочем, последние три года эта цифра постепенно, но стабильно растет.

На самом деле ожидания бизнеса от локдауна были гораздо более драматичными. Союз украинских предпринимателей опросил бизнес в начале карантина. И тогда предприниматели прогнозировали значительное сокращение уровня доходов.

Треть микропредприятий ожидали почти 100% падение выручки.

Сейчас владельцы малого и среднего бизнеса отмечают падение доходов на 25% по сравнению с докарантинным периодом. Потери крупных предприятий составляют 10?25%.