В 2020 году количество новых предприятий сократилось на 20% и ФОП на 5% — исследование YouControl

В 2020 году в Украине зарегистрировалось почти 54 тыс. новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в доковидном 2019 году. Тогда начали работу более 67,5 тыс. новых предприятий. Такие данные зафиксированы в исследовании YouControl, обнародованном на сайте компании.

В 2020 году количество новых предприятий сократилось на 20% и ФОП на 5% — исследование YouControl
Фото: korrespondent.net

А вот прекратили существование лишь чуть более 10 тыс. предприятий, что на треть меньше, чем в 2019 году (более 15 тыс.). Это намного меньше, чем ожидалось в условиях пандемии коронавируса.

Больше всего юрлиц прекратили деятельность в Киеве — почти 1/5 часть всех закрытых предприятий.

Какой деятельностью занялись новые юрлица

Больше всего новых юрлиц избрали основным видом деятельности комплексное обслуживание жилищно-коммунальной сферы. Новых ЖЭКов, ОСМД и других обслуживающих фирм в Украине появилось почти 3,5 тыс.

После проведенной в 2016 году реформы сферы ЖКХ количество обслуживающих предприятий ежегодно уверенно держит лидерство среди вновь созданных юрлиц.

На втором месте по распространенности — неспециализированная оптовая торговля. Именно эта отрасль привлекла более 3,2 тыс. юрлиц.

В целом в различных отраслях оптовой торговли зарегистрировалась почти пятая часть всех компаний, открывшихся в 2020 году.

Какова ситуация с ФОП

У физических лиц-предпринимателей несколько иная ситуация. Аналитики системы из бизнес-разведки YouControl подсчитали, что в 2020 году начали свою работу более 247,5 тыс. ФОПов. Это лишь на 5% меньше, чем в 2019-м, когда их открылось почти 261,7 тыс.

Больше всего ФОПов зарегистрировалось в феврале прошлого года — более 31 тыс. А вот апрель — первый месяц после внедрения карантина — показал значительный спад: рискнули встать на бизнес-дорожку только 8549 человек. Это самый низкий показатель за последние четыре года. Однако исследование связывает с карантинными ограничениями лишь незначительное снижение количества зарегистрированных предпринимателей. Одновременно динамично добавили вес во время локдауна такие сервисы, как доставка.

Ожидания

Аналитики YouControl уверены: несмотря кризисность 2020 года говорить о кризисе среди малого предпринимательства пока рано — по состоянию на начало 2021 года в стране были активными более 1,9 млн ФОП. Это несколько меньше, чем 2 млн по состоянию на 2016-й, когда уже в следующем году количество малых предпринимателей снизилось из-за нововведений в законодательстве. Впрочем, последние три года эта цифра постепенно, но стабильно растет.

На самом деле ожидания бизнеса от локдауна были гораздо более драматичными. Союз украинских предпринимателей опросил бизнес в начале карантина. И тогда предприниматели прогнозировали значительное сокращение уровня доходов.

Треть микропредприятий ожидали почти 100% падение выручки.

Сейчас владельцы малого и среднего бизнеса отмечают падение доходов на 25% по сравнению с докарантинным периодом. Потери крупных предприятий составляют 10?25%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Объем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллионОбъем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллион
Срок введения новых требований для участников фондового рынка перенесли на 1 июля — НКЦБФРСрок введения новых требований для участников фондового рынка перенесли на 1 июля — НКЦБФР
Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в ВеликобританииLiberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании
ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 годуОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году
Доходы Укрзализныци от грузовых перевозок стабильно растут с сентября 2020 года, - Иракли ЭзугбаяДоходы Укрзализныци от грузовых перевозок стабильно растут с сентября 2020 года, - Иракли Эзугбая
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 годуВ Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
Кабмин передал на приватизацию еще восемь государственных предприятийКабмин передал на приватизацию еще восемь государственных предприятий
Глава ГФС Мельник назвал суммы возмещенного бюджету ущерба от налоговых правонарушений за 2020 годГлава ГФС Мельник назвал суммы возмещенного бюджету ущерба от налоговых правонарушений за 2020 год
Крупные компании за два месяца 2021 года уплатили налогов на 25% больше, чем в прошлом годуКрупные компании за два месяца 2021 года уплатили налогов на 25% больше, чем в прошлом году
Goldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом годуGoldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости