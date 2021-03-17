За 2 месяца Нафтогаз пополнил бюджет почти на 13 млрд грн

За январь-февраль 2021 года Группа "Нафтогаз" оплатила в государственный и местные бюджеты 12,7 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".



"Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По оперативным данным, за январь-февраль 2021 года Группа Нафтогаз оплатила в государственный и местные бюджеты 12,7 млрд грн", - говорится в сообщении.



Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили около 9% общих доходов государственного бюджета в январе-феврале 2021 года.



Как сообщалось, за январь 2021 года "Нафтогаз" оплатил в государственный бюджет более 7 млрд грн, что составило 10% общих доходов государственного бюджета.



За первый квартал 2020 года Группа "Нафтогаз" оплатила около 24,1 млрд грн налогов. Поступления от предприятий группы Нафтогаз за три месяца 2020 года составили более 13,1% общих доходов государственного бюджета.



По результатам 2020 года, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней составил примерно 142 млрд грн. Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составляли более 13% общих доходов государственного бюджета.



