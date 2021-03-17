Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки

Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки

Мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с - до 91,6 млн б/с в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA).

На заседании в начале марта страны ОПЕК+ согласились продлить большую часть своих сокращений до апреля, при этом Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращений добычи на 1 млн б/с.

По прогнозам МЭА, в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2021 году добыча вырастет на 700 тыс. б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020 году. Ожидается, что поставки нефти США сократятся на 180 тыс. б/с (после падения на 600 тыс. б/с в 2020 году) несмотря на постепенное улучшение активности после прошлогоднего спада.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Объем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллионОбъем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллион
Украина произвела рекордный объем удобрений за 5 летУкраина произвела рекордный объем удобрений за 5 лет
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервовИндия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов
Капитализация Tesla упала на $300 миллиардовКапитализация Tesla упала на $300 миллиардов
Цена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситовЦена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситов
Прокачка газа через Украину упала на 25%Прокачка газа через Украину упала на 25%
Цена на золото упала до 8-месячного минимумаЦена на золото упала до 8-месячного минимума
Кабмин откроет равный доступ к объемам газа, которые сейчас контролирует "Нафтогаз"Кабмин откроет равный доступ к объемам газа, которые сейчас контролирует "Нафтогаз"
Производство глинозема в мире начало восстанавливатьсяПроизводство глинозема в мире начало восстанавливаться
Последние новости
Подгружаем последние новости