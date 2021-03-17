В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"

По предварительной информации, двое неизвестных забрали из банкомата кассеты с деньгами.

Фото: dp.informator.ua

В ночь на среду, 17 марта, на проспекте Александра Поля в Днепре в отделении "Ощадбанка" прогремел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает местное издание "Информатор".

По информации очевидцев, взрыв произошел около 3:20.

На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники. Лица ответственных за произошедшее пока не установили. В настоящее время полицейские выясняют детали инцидента.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Сайт "Днепр оперативный" пишет, что двое неизвестных взорвали взрывчаткой банкомат, расположенный в отделении банка, и забрали оттуда кассеты с деньгами. По словам очевидца, мужчины сбежали в соседние дворы.

На сайте областной полиции сообщения об инциденте пока нет.