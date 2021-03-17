Инвесторы перестали считать пандемию главной угрозой для рынков
Американские инвесторы перестали считать пандемию коронавируса главной угрозой для фондовых рынков.
Американские инвесторы перестали считать пандемию коронавируса главной угрозой для фондовых рынков. Об этом следует из опроса, проведенного Bank of America,
Чего боятся инвесторы
Главным «хвостовым риском» (то есть исключительным событием, которое может причинить значительный ущерб), по их мнению, теперь является рост инфляции. Ее опасаются 37% опрошенных банком управляющих инвестфондов. При этом подавляющее большинство инвесторов (93%) сказали, что ожидают ускорения инфляции в ближайшие 12 месяцев.
Чуть меньше опрошенных (35%) сообщили, что главной угрозой, по их мнению, является «истерика» на рынке облигаций из-за возможного ужесточения финансово-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
Коронавирус, а именно проблемы с распространением вакцин, занял лишь третью строчку. Его в качестве главного риска назвали лишь 15% опрошенных, что почти в два раза меньше, чем в феврале этого года, пишет CNBC. Первую строчку в списке наиболее серьезных угроз covid-19 потерял впервые с начала эпидемии, отмечает телеканал.
Третье и четвертое место в списке наиболее опасных рисков заняли соответственно пузырь на фондовом рынке и более высокие налоги или более жесткое регулирование при администрации нового президента США Джо Байдена.
Как проводили опрос
В опросе Bank of America приняли участие 220 инвесторов, которые управляют активами на общую сумму в $630 млрд. Исследование проходило с 5 по 11 марта 2021 года.