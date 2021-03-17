Инвесторы перестали считать пандемию главной угрозой для рынков

Коронавирус, а именно проблемы с распространением вакцин, занял лишь третью строчку. Его в качестве главного риска назвали лишь 15% опрошенных, что почти в два раза меньше, чем в феврале этого года, пишет CNBC. Первую строчку в списке наиболее серьезных угроз covid-19 потерял впервые с начала эпидемии, отмечает телеканал.