Объем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллион
Украинские технологические компании в 2020 году привлекли более $ 544 млн инвестиций в виде венчурного и частного капитала.
Украинские технологические компании в 2020 году привлекли более $ 544 млн инвестиций в виде венчурного и частного капитала. Это стало рекордным показателем. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на исследование венчурного рынка Украины DealBook 2021.
Интересные факты
За прошлый год IT-компаниям удалось привлечь $571 млн, что на $ 27 млн больше, чем 2019-м. При этом 62% инвестиций пришлось на GitLab, Creatio, Restream, airSlate.
Наиболее быстро растущим стартапом в 2020 году стал Reface.ai.
Также рекордными стали инвестиции на ранних стадиях финансирования (seed и серия А) — $ 161 млн, тогда как в 2019 году лишь $ 46 млн. Преобладала доля иностранных инвестиций.
2020 году объем экзитов составил $131 млн.
Большинство украинских фондов поддерживали украинские стартапы на ранних стадиях привлечения капитала (seed и серия А). На стадии роста инвестировали только Horizon Capital и Dragon Capital.
Напомним
Исследование венчурного рынка Украины DealBook 2020 отмечает, что определяющим для сферы ИТ в Украине стал и 2019 — привлечено более $ 544 млн инвестиций от различных мировых компаний. Это на $ 199 млн больше, чем 2018 года.
Большинство полученных инвестиционных средств (77%) были распределены между тремя компаниями: Grammarly, GitLab, People.ai. Тогда стартапы привлекли $ 44 млн в ходе seed стадий и раундов серии А.
Чаще всего вкладывались иностранные инвесторы, которые на seed стадии обеспечили 53% капитала, а в раундах серии, А — 61%. Наиболее активными иностранными инвесторами на ранних стадиях стали Y Combinator, Point Nine Capital, bValue и TMT Investments.
В числе компаний с наибольшим международным доходом оказались Grammarly, Depositphotos, GitLab, People. ai и Petcube.