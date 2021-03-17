Объем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллион

Украинские технологические компании в 2020 году привлекли более $ 544 млн инвестиций в виде венчурного и частного капитала.

Объем инвестиций в украинские техкомпании в 2020 году составил рекордный $571 миллион
Фото: finclub.net

Украинские технологические компании в 2020 году привлекли более $ 544 млн инвестиций в виде венчурного и частного капитала. Это стало рекордным показателем. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на исследование венчурного рынка Украины DealBook 2021.

Интересные факты

За прошлый год IT-компаниям удалось привлечь $571 млн, что на $ 27 млн больше, чем 2019-м. При этом 62% инвестиций пришлось на GitLab, Creatio, Restream, airSlate.

Наиболее быстро растущим стартапом в 2020 году стал Reface.ai.

Также рекордными стали инвестиции на ранних стадиях финансирования (seed и серия А) — $ 161 млн, тогда как в 2019 году лишь $ 46 млн. Преобладала доля иностранных инвестиций.

2020 году объем экзитов составил $131 млн.

Большинство украинских фондов поддерживали украинские стартапы на ранних стадиях привлечения капитала (seed и серия А). На стадии роста инвестировали только Horizon Capital и Dragon Capital.

Напомним

Исследование венчурного рынка Украины DealBook 2020 отмечает, что определяющим для сферы ИТ в Украине стал и 2019 — привлечено более $ 544 млн инвестиций от различных мировых компаний. Это на $ 199 млн больше, чем 2018 года.

Большинство полученных инвестиционных средств (77%) были распределены между тремя компаниями: Grammarly, GitLab, People.ai. Тогда стартапы привлекли $ 44 млн в ходе seed стадий и раундов серии А.

Чаще всего вкладывались иностранные инвесторы, которые на seed стадии обеспечили 53% капитала, а в раундах серии, А — 61%. Наиболее активными иностранными инвесторами на ранних стадиях стали Y Combinator, Point Nine Capital, bValue и TMT Investments.

В числе компаний с наибольшим международным доходом оказались Grammarly, Depositphotos, GitLab, People. ai и Petcube.

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