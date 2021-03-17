"Укроборонпром" посчитал, сколько у него земли

В постоянном пользовании концерна "Укроборонпром" находится около 7,5 тыс. га земли, из которых 1,9 тыс. га - на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Об этом концерн сообщил на своем сайте в среду по итогам инвентаризации земельных участков, которыми пользуются предприятия концерна.

Около 20% земель концерна - около 1,3 тыс. га - не имеют правоустанавливающих документов. Концерн собирается получить их с помощью органов местного самоуправления.

Инвентаризация земель под государственными оборонными предприятиями была необходима для их корпоратизации.

Напомним, что по подсчетам Кабинета министров, за время независимости у государства исчезло более 5 млн гектаров земли.