В январе банки Тигипко и Костельмана вложили в ОВГЗ по 3,5 миллиарда

В тройку лидеров по приросту портфеля ОВГЗ в январе вошли «Банк Восток», Универсал Банк и Таскомбанк. Это следует из отчетности, опубликованной Нацбанком.

Кто покупал гособлигации

За январь вложения банков в ОВГЗ увеличились незначительно: всего на 1,1 млрд грн — до 519,7 млрд грн.

Однако, часть банков нарастили вложения в госбумаги весьма ощутимо.

Так, «Банк Восток» Владимира Костельмана и Вадима Мороховского увеличил инвестиции в ОВГЗ более чем втрое — до 5,1 млрд грн.

Банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк — суммарно нарастили портфель госбумаг также на 3,5 млрд грн.

Напомним: по итогам 2020 года Таскомбанк и Универсал Банк увеличили вложения в ОВГЗ в 10 раз

В январе инвестиции в ОВГЗ также активно наращивали крупные банки с западным капиталом и небольшие игроки с национальными собственниками.

Среди лидеров по приросту только один госбанк — Укргазбанк, нарастивший портфель почти на 1 млрд грн.

Топ-10 банков по приросту портфеля ОВГЗ в январе, млн. грн.

Банк Восток 3,2 Универсал Банк 2?555,3 Таскомбанк 956,5 Укргазбанк 929,8 Кредобанк 679,7 Ситибанк 420,2 ОТП Банк 416,5 Банк Альянс 300,0 РВС Банк 250,0 Банк Конкорд 245,6

Кто сокращал

В то же время, другие госбанки в январе, наоборот, сокращали портфель. Больше всех в этом преуспел Укрэксимбанк, уменьшив портфель на 8,9 млрд грн. На втором месте по сокращению вложений в ОВГЗ банк «Пивденный» (-500 млн грн), на третьем — Альфа-Банк (-390 млн грн).

По итогам прошлого года вложения банков в ОВГЗ превысили портфель кредитов в экономику. В 2020 году отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 55% — до 518,6 млрд грн. Тогда как портфель кредитов юридическим лицам в гривневом эквиваленте вырос всего на 6,6% — до 447,1 млрд грн, а реально — вообще сократился.

Госбанки рулят

Крупнейшими держателями госдолга традиционно являются банки с государственным капиталом, которые держат порядка 77% общесистемного портфеля ОВГЗ.

Как известно, ОВГЗ привлекают банки неплохим заработком при минимальном уровне рисков. Это — идеальный ликвидный актив для выгодного размещения краткосрочных ресурсов. Гособлигации также хороший вариант диверсификации банковских активов. Однако в условиях дефицита качественных заемщиков на фоне значительного притока ресурсов, ОВГЗ являются чуть ли не безальтернативным направлением инвестиций для отечественных банков.