Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго

Китайская компания Wanbao Mining сообщила о получении первой партии гидроксида кобальта на запущенном в сентябре 2020 г. медно-кобальтовом руднике Pumpi в ДР Конго.



Цены на кобальт на мировом рынке за последние девять месяцев выросли почти в 2,5 раза вследствие увеличения спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и сокращения производства этого металла в прошлом году из-за эпидемии коронавируса.



Производительность Pumpi составляет 45 тыс. т катодной меди и 5 тыс. т гидроксида кобальта в год. Для Wanbao это второй проект в ДР Конго, где она также добывает эти металлы на руднике Kamoya. Также китайская компания добывает медь в Мьянме и платину в Зимбабве .



