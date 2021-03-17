Украинский стартап 3DLook привлек $6,5 миллиона инвестиций

Украинская компания 3DLook, которая работает над технологией сканирования человеческого тела по фото, привлекла раунд, А в размере $6,5 млн. Об этом AIN.UA сообщили в компании.

Украинский стартап 3DLook привлек $6,5 миллиона инвестиций
Фото: ain.ua

Кто инвестировал

Инвесторами компании стали венчурный фонд Almaz Capital, TMT Investments и Zubr Capital. Капитализацию 3DLook не раскрывают.

Как рассказал сооснователь и СЕО компании Вадим Роговский, с предыдущего раунда в июле 2020 года она выросла в 2,5 раза.

Всего компания на данный момент привлекла $11,2 млн, из которых $7,9 млн привлекли во время пандемии covid-19. Среди инвесторов компании: фонды Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures (часть Horizon Capital).

На что потратят инвестиции

Полученные инвестиции пойдут на расширение команды топ-менеджеров в США, на открытие новых R&D-центров в США и Западной Европе. Также деньги потратят на разработку нового продукта, который позволит покупателям виртуально примерять одежду в реальном времени с помощью AR.

Что известно о компании

Компания работает над технологией сканирования человеческого тела по фото — определяет параметры тела человека по двум фото с помощью компьютерного зрения и трехмерного статистического моделирования. Такая технология может использоваться, к примеру, чтобы помочь покупателю выбрать одежду нужного размера.

Среди клиентов компании — около 100 брендов по всему миру, среди которых Dickies (дочерняя компания VF Corporation), Tailored Brands (крупный ритейлер в США из списка Fortune 1000), а также известные игроки на рынке униформ — 1822 Denim, RedThread, Safariland и Fechheimer Bros (компания Уоррена Баффета). Из украинских компании компания работает с Bettter — брендом Юлии Пелипас.

С апреля 2020 года ARR (годовая выручка) компании выросла в 5,6 раз и превысила $1 млн. Клиенты смогли сократить возврат вещей на 30%, а конверсии повысились в 4 раза, если сравнивать год к году.

Компания планирует работать не только с производителями одежды, выходить на другие рынки, к примеру, делать решения для производства мебели, автомобильных сидений на заказ, мониторинга здоровья, видеоигр.

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