Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). Его подозревают в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег, пишет mind.ua.

Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
Фото: mirror.co.uk

Что произошло

В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного как юридическое лицо в Великобритании.

Возможные нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.

Банк сотрудничает со следствием, говорится в сообщении FCA.

FCA утверждает, что на счет клиента поступали все большие денежные взносы. По данным регулятора, было внесено около 365 млн фунтов стерлингов ($507,5 млн), в том числе 264 млн фунтов наличными. NatWest, как отмечается, должным образом не проверил эти операции.

Какие последствия для банка

«NatWest Group очень серьезно относится к своей обязанности принимать меры для предотвращения отмывания денег третьими лицами и поэтому на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в развитие систем и механизмов контроля для борьбы с финансовыми преступлениями», — отметил в своем заявлении банк.

Процесс должен начаться 14 апреля.

  • Котировки акций NatWest снизились во вторник, 16 марта, на 1,7%. С начала текущего года рыночная стоимость банка упала более чем на 10% и составляет сейчас около 23,1 млрд фунтов стерлингов.
  • Фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 5% за этот период.

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